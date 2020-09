Gemeente koopt grasveld aan Vlaskouter om open ruimte te bewaren Joyce Mesdag

25 september 2020

08u11 0 Kuurne De gemeenteraad van Kuurne heeft woensdagavond 1,1 miljoen euro vrijgemaakt om er strategische grond mee aan te kopen in het centrum van de gemeente. Het gaat om het perceel van 6.000 vierkante meter aan de Vlaskouter, waar de feesttent van de Ezelsfeesten elk jaar staat en ook het festival P’Latsedoen sinds vorig jaar plaatsvindt.

De grond is nu nog eigendom van het gemeenschapsonderwijs GO, dat daar op de site basisschool De Boomgaard en ook het Tehuis voor Bijzondere Jeugdzorg De Rijzende Ster heeft. “We werden op de hoogte gebracht dat Go! deze grond, die ingekleurd is als woongebied, wilde verkopen”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Er was zelfs al interesse bij projectontwikkelaars, gezien de interessante ligging in het centrum van onze gemeente.”

Het gemeentebestuur besloot dan ook snel te schakelen, en vroeg Go! of de gemeente de grond niet zou mogen kopen. “Go! was bereid om de grond tegen de geschatte prijs te verkopen, op voorwaarde dat de grond aangewend wordt voor sociale doeleinden, openbare doeleinden, of organisaties die zich inzetten voor kinderen. Als we de grond in de eerste 10 jaar toch zouden verkopen, moeten we de winst die we op de grond maken, terugstorten aan Go!. Maar uiteraard is dat onze bedoeling niet.”

Speelplek?

Want het gemeentebestuur ziet veel opportuniteiten in deze aankoop. “De aankoop past in onze visie”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Ann Messelier (CD&V). “In onze dichtbebouwde gemeente zoveel mogelijk groen en open ruimte vrijwaren. De omheining gaat weg, zodat onze inwoners van deze open ruimte zullen kunnen genieten.”

“Hoe we de open ruimte gaan inrichten, is nog niet duidelijk”, zegt Benoit. “We kunnen het perceel open laten, als speelplek inrichten, een zachte parking van maken bij eventuele parkeerproblemen of inrichten als groenzone. Alle pistes liggen nog open, maar de Ezelsfeesten en P’Latse Doen zullen er gegarandeerd kunnen blijven doorgaan. Deze investering is levensbelangrijk voor het hart van Kuurne.”