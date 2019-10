Geld en waardebonnen gestolen bij inbraak bij De Drie Wijzen LSI

10 oktober 2019

16u20

Bron: LSI 0 Kuurne In de nacht van dinsdag op woensdag is in de Kerkstraat in Kuurne ingebroken in belevingswinkel De Drie Wijzen. De daders gingen er met waardebonnen van Oxfam en cash geld vandoor.

Woensdagochtend merkte een medewerkster van vzw Groep Ubuntu, een organisatie ter ondersteuning van personen met een beperking, bij haar aankomst op dat er enkele lades open stonden. “De voordeur is niet opengebroken”, klinkt het bij de voorzitter van de vzw Oxfam Wereldwinkel Kuurne. “Hoe de daders dan wel binnen geraakt zijn, zal onderzocht moeten worden. Wellicht gebeurde dat niet toevallig 2 dagen nadat tijdens de Ezelsfeesten er heel wat bezoekers over de vloer kwamen. De daders dachten mogelijk dat er dan meer te rapen zou vallen. Ze waren vooral op cash geld uit.” Het grootste deel van de opbrengst van de Ezelsfeesten was al naar de bank gebracht maar er verdween toch nog een restant.

De Drie Wijzen is een samenwerkingsproject van vzw Oxfam Wereldwinkel Kuurne, vzw Groep Ubuntu en vzw Comforte.Het is een hedendaagse belevingswinkel in het hart van Kuurne. Je kan er terecht voor duurzame, kwaliteitsvolle geschenken en een ruim assortiment van fairtrade producten. In het ‘worldcafé’ is er gratis draadloos internet beschikbaar en kan je gebruik maken van de openbare computers. Iedere woensdag en vrijdag kan je er over de middag genieten van verse soep met brood. Op regelmatige basis worden er ook sensibiliserende en vormende activiteiten georganiseerd.