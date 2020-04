Geen verrassing, maar ook geen P’LatsDoen door corona Joyce Mesdag

22 april 2020

14u49 0 Kuurne Een verrassing is het niet, maar ook p’LatseDoen wordt geannuleerd. Dat laat de organisatie weten.

“We waren goed op weg om er een feestelijke tiende editie van te maken met een stevige affiche”, zegt voorzitter Christophe Bauwens. “De maatregelen die op dit moment genomen worden in het kader van het coronavirus, verstoren in die mate onze voorbereidingen dat het zowel organisatorisch als financieel niet meer lukt om alles rond te krijgen. Uit zorg voor onze medewerkers, artiesten, bezoekers en sponsors hebben we beslist om dit jaar geen festival te organiseren. De veiligheid en gezondheid van ons allemaal krijgt nu voorang.”

De tiende editie komt er volgend jaar. “We zien jullie allemaal heel graag terug in 2021. We doen er alles aan om al onze gemaakte plannen naar volgend jaar mee te nemen. Dit feest hebbe we nog allemaal te goed. We danken iedereen voor hun begrip. We denken vooral aan onze artiesten voor wie deze periode uiterst moeilijk is. Ook onze leveranciers willen we graag een hart onder de riem steken.”