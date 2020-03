Geen stormloop op wekelijkse markt in Kuurne Joyce Mesdag

18 maart 2020

08u47 0

De wekelijkse markten van vandaag zijn de laatste die nog gewoon kunnen doorgaan, nog voor de nieuwe maatregels tegen de verspreiding van corona van start gaan deze middag.

In Kuurne werden de kramen iets verder van elkaar gezet, en er werd op toegezien dat er voldoende afstand werd gehouden tussen de verschillende bezoekers. Een stormloop werd het in elk geval niet: om 8 uur waren er daarnet 10 bezoekers op de hele markt, waaronder Arlette Thuyttens uit Kuurne. “Schrik heb ik niet, maar ik had dringend wat zaken nodig, dus kom ik toch naar de markt. Ik let er wel op dat ik niet te dicht bij anderen kom, en ik ontsmet mijn handen nu en dan. Meer kunnen we niet doen, we moeten erdoor.”

Nico Rosseel en Tine Verhulst van het kippenkraam Nico en Tine hebben er geen goeie nacht op zitten. “Dit is een hele onzeker periode voor ons”, vertelt Tine. “Het gaat om onze broodwinning. Vandaag kunnen we niet anders dan komen, we hadden alles bereid en klaargezet voor vandaag. We zien wel hoe de komende weken lopen. Ik heb ook écht schrik om ziek te worden. Als ik een klant hoor hoesten, panikeer ik al.”