Geen Sint-Pietersfestival door corona Joyce Mesdag

10 april 2020

18u24 0 Kuurne De kogel is door de kerk: er komt geen editie van het Sint-Pietersfestival dit jaar. Dat gaat normaal door elk laatste weekend van juni, maar de organisatie heeft nu besloten door de coronacrisis een jaar over te slaan.

“Het coronavirus heeft ons in een houdgreep”, zegt voorzitter Ilse Houtrique. “Hoe lang de coronamaatregelen zullen aanslepen, is niet te voorspellen. Daardoor zien we ons genoodzaakt ons jaarlijks festival af te gelasten. Voor vele Kuurnse inwoners is het laatste weekend van juni de start van het kermisseizoen. Dit jaar zou de 55ste editie worden met een volledig vernieuwd programma. We hadden nochtans opnieuw een prachtige vierdaagse in het vooruitzicht. We willen echter geen risico’s willen nemen. Nu al zijn we binnen de verschillende werkgroepen aan het kijken of de bestaande contracten naar volgend jaar kunnen doorgeschoven worden.”

De 55ste editie komt er op 25, 26, 27, 28 en 30 juni 2021.