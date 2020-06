Géén Rapper dan een Ezel, bang afwachten voor de rest van de Ezelsfeesten Joyce Mesdag

22 juni 2020

19u23 0 Kuurne Joggingclub Kuurne laat weten dat de halve marathon Rapper dan een Ezel en de joggingwedstrijden die er traditioneel mee gepaard gaan, worden afgelast door corona. Het is de eerste annulatie van een onderdeel van de populaire Ezelsfeesten in Kuurne, die traditioneel het eerste weekend van oktober plaatsvinden.

“Enerzijds moeten wij nu belangrijke engagementen aangaan, anderzijds is er de blijvende onduidelijkheid of er tegen dan een evenement van dergelijke grootte (tot 2000 deelnemers voor de verschillende wedstrijden samen) zal mogen georganiseerd worden”, zegt Johan Bossuyt van de Kuurnse joggingclub. “Daarom hebben wij nu besloten dat onze volgende editie zal uitgesteld worden tot vrijdag 01 oktober 2021.”

Wat met de rest van de Ezelsfeesten moet gebeuren, is nog maar de vraag. Vandaag maandagavond zit de organisatie al een eerste keer samen om te brainstormen. Normaal had de organisatie alvast twee kleppers in petto om deze jubileumeditie echt kracht bij te zetten. Een volle tent kan 2000 inwoners een plaatsje geven, als met de huidige maatregelen rekening moet gehouden worden, kan maar 500 man binnen in de tent.