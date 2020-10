Geen feest door corona? Dan ken je ze in Kuurne nog niet: “Zó blij dat dit Ezelsweekend ambiance brengt” Joyce Mesdag

04 oktober 2020

09u31 0 Kuurne Het eerste weekend van oktober is al sinds jaar en dag ‘dik feest’ in Kuurne... en dat is nu niet anders. Want Ezelsfeesten zoals we ze gewoon zijn, konden door corona dan wel niet. Maar het Ezelsweekend, met optredens, een braderie en kermis, blijkt een waardig alternatief. “We konden in kramp schieten en niks doen, maar we wilden iets leuk aanbieden.”

In niet-coronajaren wordt het feestweekend afgetrapt met de Ezelsjogging en halve marathon Rapper dan een Ezel, op topedities samen goed voor een 2.000-tal deelnemers. Maar de Joggingclub van Kuurne liet in juni al weten dat het dit jaar zou overslaan. Voor de andere vaste waarden op de affiche was er dit weekend een alternatief.

De muziekliefhebbers kwamen aan hun trekken met Ezelgem Live, met onder meer optredens van Stan Van Samang en Mama’s Jasje. De optredens waren normaal gepland op de parking van Kubox, maar door de slechtere weersomstandigheden werd uiteindelijk uitgeweken naar binnen, in de Kubox zelf.

Centen voor volleybalclub

Ook het Kuurns theater Soupapke kon er coronaproof doorgaan, en de kinderen genoten er van de kindershow BlitZ. “We zijn er graag bij met de Ezelsfeesten”, zegt Hanne Delaere. “Voor Martha en Sil heb ik meteen tickets gekocht voor de kindershow vandaag (zaterdag, red.), en zondag kom ik terug om als vrijwilliger mee drank te bedienen, samen met enkele andere leden van de volleybalclub. Op die manier kunnen we een centje verdienen voor de club.”

De jeugdbewegingen van Kuurne zorgen andere jaren ook voor een flink deel van het feestgedruis, en Chiro Sint-Michiel, KSA Ambroos en KSA Leiezonen hebben daar ook dit weekend hun uiterste best voor gedaan. Zo heeft de Chiro een streekbierenbar, KSA Ambroos een ‘bickynight’ en ‘cocktailnoene' en KSA Leiezonen een takeaway vanuit de pastorie in Kuurne.

De Ezelsfeesten zijn normaal ook kermis en braderie, en dat is dit weekend niet anders, zij het dan allemaal wat ‘rustiger’. De Kuurnse centrumstraten zijn in twee delen opgesplitst, zodat bezoekers elkaar niet moesten kruisen, en het zijn ook enkel Kuurnse handelaars die er kraampjes mogen opstellen. “Het is anders dan anders, maar wij zijn heel blij”, zeggen Stijn Vanderbeke en Carmine Delmote van mannenkledingzaak Charden. “Er is een pak minder volk, maar wie komt, koopt echt wel. We zijn dus heel blij dat de organisatoren ons de mogelijkheid hebben gegeven om mee te doen aan de braderie.”

Op het Marktplein waren er enkele leuke optredens, die vanop de terrasjes gevolgd konden worden. “Enkel maar lof voor de organisatie”, zeggen Fauve Ongenaert en Jan Declercq uit Kuurne, die met kindjes Rosalie en Annabelle naar het Marktplein afgezakt waren. “Chapeau dat ze dit op zo’n korte tijd hebben georganiseerd. Het is een heel sterk alternatief.”

De Vlaskouter was dan weer omgetoverd tot coronaproof kermiszone: één ingang en uitgang, met kermisbezoekjes die je op voorhand moest reserveren. “Ik ben er elk jaar bij”, zegt Steven Vanden Driessche van de Aladdin-vliegmolen. “Je kan het niet vergelijken met de opkomst andere jaren, want er is een maximumaantal deelnemers en ik heb de indruk dat er mensen die gereserveerd hebben toch niet opdagen. Maar ik ben héél blij dat er toch kermis is.”

“Wij ook”, zegt Julie Wullaert uit Kortrijk, die met dochtertje Faye Dubois naar de kermis kwam. “Ik ben afkomstig uit Kuurne, en de Ezelsfeesten vormen voor mij hier elk jaar een vaste afspraak. We kijken er ook elk jaar geweldig naar uit, dus we zijn heel blij met dit alternatief.”

“Omdat door het slechte weer inderdaad inwoners - die gereserveerd hadden - niet zijn komen opdagen, hebben we zaterdagnamiddag beslist om ook mensen zonder reservatie binnen te laten, zolang het niet te druk werd in de kermiszone”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Ik ben heel tevreden over dit weekend. Corona maakte het helemaal anders. We konden in kramp schieten en niks doen, maar we wilden iets leuk aanbieden en daar zijn we grandioos in geslaagd.”