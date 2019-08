Geen definitieve tractorsluis in de Pieter Vinckestraat en de Stokerijstraat Joyce Mesdag

21 augustus 2019

23u22 0 Kuurne Er komt geen definitieve tractorsluis in de Pieter Vinckestraat en de Stokerijstraat in Kuurne.

In het kader van een proefproject om sluipverkeer aan te pakken, werd daar van 21 mei tot en met 21 juni een tractorsluis geïnstalleerd. Een tractorsluis bestaat uit grote blokken op de weg, zodat enkel nog fietsers, voetgangers en tractors door kunnen.

Begin juli werd het proefproject in samenwerking met de bewoners en betrokken diensten geëvalueerd. “55% van de bewoners koos om de tractorsluis niet aan te leggen, 45% was wel voorstander”, zegt schepen van Mobiliteit Francis Watteeuw (sp.a). “Daarom hebben we beslist om de tractorsluis niet permanent aan te leggen. Wel onderzoeken we verder naar manieren om het sluipverkeer te weren. Want naast de 45% voorstanders waren er heel wat inwoners die de verkeerssituatie wensten aan te pakken. Dit wordt geen makkelijke oefening omdat de mogelijkheden beperkt zijn. De gemeente gaat de uitdaging wel aan de komende maanden.”