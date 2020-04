Geen ArtMarkt in juni door corona Joyce Mesdag

10 april 2020

18u37 0 Kuurne Er komt op 6 en 7 juni geen ArtMarkt door corona.

“Het Braderiecomité werkt hiervoor samen met de Koninklijke Kunstkring Evarist Carpentier”, zegt Benedikt Devos van het Braderiecomité. “In onderling overleg hebben we besloten niet verder te gaan met de voorbereidingen. Volgend jaar kunnen we er dan met dubbel enthousiasme invliegen. Wij wensen onze trouwe sponsors alvast het beste toe in deze onzekere tijden en hopen op hen te kunnen rekenen voor de volgende editie.”

Het weekend bestaat traditiegetrouw uit een braderie, een kunstententoonstelling en een markt met enkele tientallen beeldende kunstenaars, en mensen die oude ambachten komen demonstreren.