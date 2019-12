Geboorteplantactie deze keer in Sportpark Joyce Mesdag

06 december 2019

07u12 0 Kuurne Op zaterdag 7 december worden alle ouders waarvan de kindjes geboren zijn in 2016, 2017 of 2018 (ook sterrenkindjes) uitgenodigd op de Kuurnse plantactie.

De vorige editie vond plaats op 19 november 2016 en toen werden de hagen, fruitbomen en knotwilgen aangeplant in de Vlindertuin door de kinderen geboren in 2014 en 2015.

Dit keer worden op diverse plaatsen in het Sportpark bomen, bosgoed, hagen en heggen geplant.

“De aanplant gebeurt op plaatsen waar er bomen gerooid werden omwille van de veiligheid, als visuele inkleding van wandel- en fietspaden, als visuele afscherming van de opslagcontainers jeugdcentrum, aanvulling van verdwenen of afgestorven hagen en bomen,…”, zegt schepen Francis Watteeuw (Sp.a). “Er wordt daarnaast ook een bomenrij aangeplant met knotbomen, enkele minibosjes of vogelbosjes en verder zullen er ook nog enkele fruitbomen aangeplant worden ter hoogte van de boomgaard Hoeve Vandewalle.”

De plantactie start met de gezamenlijke aanplant van de toekomstboom, aan het zwembad. Deze boom is een winterlinde Tilia cordata. Na deze aanplant worden de aanwezigen uitgestuurd naar de verschillende locaties om aan te planten. “Het meeste plantgoed hebben we besteld via Natuurpunt/VELT, in de campagne ‘Maak het groener’.”

Meer info is beschikbaar via 056 73 71 43 of omgevingsloket@kuurne.be