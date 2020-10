Gangsters blijven in cel na home-invasion met dodelijke afloop Hans Verbeke

09 oktober 2020

Twee jonge Noord-Fransen die een week geleden werden opgepakt na een hondsbrutale home-invasion in Kuurne , zullen niet snel vrijkomen. De raadkamer verlengde vrijdag hun aanhouding. Volgens één van hun advocaten zijn de twee eigenlijk maar meelopers. De derde dader, die tijdens een achtervolging crashte en daarbij om het leven kwam, zou het brein zijn geweest.

Eén van de twee daders kwam niet opdagen in de raadkamer. Mehdi B. zit in de Brugse gevangenis. Gedetineerden moeten daar een tijd in quarantaine vanaf de dag van aankomst en moeten daardoor hun eerste verschijning van de raadkamer aan zich voorbij laten gaan. De andere dader zit in de Ieperse gevangenis, daar geldt dat regime niet. De raadkamer verlengde hun aanhouding met een maand. Omwille van het vluchtgevaar zullen de twee waarschijnlijk in de cel blijven tot hun proces is afgelopen.

Kluis tegen het hoofd

De twee zijn aangehouden voor diefstal met geweld en foltering. Hun rol in de hondsbrutale home-invasion wordt nog onderzocht. Een ander vraagstuk dat moet opgelost worden, is hoe de daders op de hoogte waren dat er in de onopvallende woning van slachtoffer Conny V. veel geld te rapen viel. Naar verluidt, bewaarde de vrouw 50.000 euro in een kluis die door de daders werd meegenomen en uiteindelijk mee zou leiden tot de dood van de derde dader, de 41-jarige Kamel Sammoudi. De man, die zowat vijftien jaar geleden in zijn geboorteland veroordeeld werd als hoofddader in een zwaar drugsdossier, kreeg de loodzware kluis hard tegen het hoofd toen hij aan het stuur van de gestolen Peugeot over de kop ging.