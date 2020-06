Francis Benoit is naast burgemeester, verhaaltjesverteller nu ook... tv-reporter Joyce Mesdag

22 juni 2020

19u14 0 Kuurne Burgemeester Francis Benoit (CD&V), die zich tijdens de lockdownperiode ontpopte als jeugdauteur met zijn verhalen rond Cor & Ona, kruipt nu dezer dagen in de huis van een journalist. Hij blikt verhalen in voor ‘Kuurona TV’, een onlinezender die hij samen met cameraman Patrick Wylin en diens geluidsvrouw Monique Damman in het leven roept.

“In een ver verleden was ik reporter van TV Kuurne en TV Oudenaarde”, zegt Francis Benoit. “Ik was eigenlijk even graag journalist als nu burgemeester. In deze lastige coronaperiode wilde ik graag verhalen brengen, verhalen van inwoners die terugblikken of vooruitblikken in deze coronatijd. Zo interview ik iemand van natuurpunt omdat de groene zones in onze gemeente zo belangrijk zijn geweest tijdens de lockdown, interview in mensen van de woonzorgcentra om hen te vragen hoe zij corona hebben beleefd, interview ik iemand die haar mama is verloren door corona, enz. Het zijn in totaal 4 afleveringen van een half uurtje, met alles samen zo’n 30-tal thema’s. De bedoeling is dat het een naslagwerk wordt waarmee we deze periode altijd zullen herinneren.”

Kuurona TV wordt online geplaatst via sociale media (Facebook). “We werken ook aan een website tvkuurona.be om zo snel als mogelijk te lanceren.” De eerste aflevering vind je hier.