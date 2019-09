Francis Benoit (CD&V) behoudt tricoloresjerp: “Zolang land niet gesplitst is, ben ik Belgische burgemeester” Joyce Mesdag

30 september 2019

16u03 0 Kuurne Dat de nieuwe Vlaamse regering burgemeesters voortaan laat kiezen tussen de Vlaamse of Belgische sjerp, vindt Kuurns burgemeester Francis Benoit (CD&V) geen goede zaak. “De mensen gaan hier niet beter van worden”, meent hij. De afschaffing van de opkomstplicht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen juicht hij wel toe.

“De kostprijs voor een sjerp is 165 euro”, legt burgemeester Benoit uit. “Voor alle Vlaamse burgemeesters samen komt dat op een bedrag van om en bij de 50.000 euro.” Indien burgemeesters massaal voor de Vlaamse sjerp kiezen, vergt dat dus een investering. Benoit wisselt zijn tricoloresjerp niet in. “Zolang het land niet opgesplitst is, ben ik een Belgische burgemeester, die dus ook het land vertegenwoordigt, tijdens de plechtigheden met onze jumelagestad Marcq-en Baroeul, bijvoorbeeld”, zegt hij.

Hypocriet

Benoit is wel voor de afschaffing van de opkomstplicht. “De voorbije twee keer zijn mensen die niet gaan stemmen zijn, niet eens meer vervolgd. Het is hypocriet te stellen dat je ‘moet’ gaan stemmen, als je je regel niet eens handhaaft. Je maakt dan ook gewoon meteen beter duidelijk dat er géén opkomstplicht is. Mensen verplichten om te gaan stemmen, dat is volgens mij ook niet meer van deze tijd. De vrijheid is aan de kiezer. Ik vrees wel dat veel mensen gaan afhaken als het niet meer moet. Hoe meer mensen gaan stemmen, hoe beter de democratie werkt.”

