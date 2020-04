Food Act 13 blijft doorwerken ondanks corona: ‘alle gezinnen die voedselpakketten kregen, krijgen die nu nog, maar via andere weg’ Joyce Mesdag

16 april 2020

07u30 0 Kuurne Kwetsbare gezinnen die buiten coronatijden voedselpakketten krijgen, krijgen die ook nu ook. De medewerkers van Food Act 13, dat vanuit Kuurne voedseloverschotten verdeelt over 80 sociale organisaties in 13 gemeenten in onze regio, blijven doorwerken. “De eerste week van de lockdown was het aanbod dramatisch, maar intussen krijgen we opnieuw voldoende binnen”, zegt coördinator Arnout Vercruysse. “Er zijn zelfs nieuwe samenwerkingen ‘dankzij’ corona.”

Je mag dat vermelden bij de alinea die start met:’ sinds eind 2018 verdeelt Food Act 13 vanuit Kuurne jaarlijks 300.000 kg voedseloverschotten over 80 organisaties via 14 Ocmws in onze regio en CAW Zuid West Vlaanderen. Een 2000-tal kwetsbare gezinnen krijgen op die manier verse voeding aangereikt. “We werken voornamelijk met leerwerknemers”, zegt coördinator Arnout Vercruysse. “Dat zijn werknemers die via deze tijdelijke werkplek ervaring opdoen om zo op de reguliere arbeidsmarkt een job te vinden. Bij de start van de coronacrisis hebben we met hen samen gezeten, om te vragen of ze het zagen zitten om verder te werken. Als Food Act 13 wordt stilgelegd, betekent dat slecht nieuws voor vele mensen. Dat beseffen onze medewerkers heel goed, en dus hebben ze vrij snel beslist om door te werken.”

Evident om de voedseloverschotten tot bij de juiste mensen te krijgen, is het evenwel niet. “Er zijn veel voedselorganisaties die zelf hun werking tijdelijk neerleggen. Alle begrip daarvoor. Die mensen werken ook met vrijwilligers, en die zijn vaak zelf wat ouder en daardoor een deel van de risicogroep. We werken daarom nauwer samen met de OCMW’s, die ervoor zorgen dat de voedselpakketten tot bij de juiste mensen raken. Gelukkig dat het op die manier kan.”

Er is ook een grotere vraag naar voedselpakketten in deze coronatijden. “Gezinnen die het al niet gemakkelijk hadden, komen in de problemen als een van de kostwinners in tijdelijke werkloosheid belandt door corona.”

Het zag er even naar uit dat er niet genoeg aanbod zou zijn om alle gezinnen de komende weken van dat extra duwtje te voorzien. “Die eerste week van de lockdown was het aanbod heel pover”, zegt Vercruysse. “Dat kwam voornamelijk voor het hamstergedrag van de doorsnee klant. Er waren daardoor onvoldoende voedseloverschotten voor ons. Over dat hamsteren trouwens: dat is een luxe die kwetsbare gezinnen zich niet kunnen permitteren. Zij kunnen geen voorraad aanleggen, en zij moeten het stellen met de betaalbare restjes in de winkel.”

Vanaf de tweede week kwamen de voedseloverschotten weer vlotter binnen. “We hebben zelfs nieuwe samenwerkingen ‘dankzij’ corona: hotels, restaurants, horecazaken, voedselverwerkende bedrijven… die anders de weg niet naar ons zouden vinden, vinden die nu wel. En vermoedelijk zullen er enkele van die samenwerkingen verder blijven bestaan.”

Food Act 13 staat ook in voor de verdeling van het medische materiaal die W13 binnen krijgt en verdeelt over de steden en gemeenten. “Wij verdelen bijvoorbeeld ook grote hoeveelheden handgel in kleinere flacons, en maken pakketten per ziekenhuis en woonzorgcentra.”