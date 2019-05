Fikse boete voor botsing met 2,1 promille LSI

24 mei 2019

12u12

Bron: LSI 0

Een automobilist uit Heuvelland moet van de politierechter in Kortrijk een boete van 1.200 euro betalen. Bovendien speelt de man 21 dagen zijn rijbewijs kwijt. Op 29 oktober 2017 reed hij met zijn voertuig aan de Harelbeeksestraat in Kuurne een verboden richting in. Toen hij dat besefte en rechtsomkeer wilde maken, reed hij twee paaltjes aan. Bovendien bleek hij 2,1 promille alcohol in het bloed te hebben. Het was wel de eerste keer dat hij zich voor de politierechtbank moest verantwoorden.