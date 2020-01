Feestcomité Sint-Pieters neemt afscheid van voorzitter Geert en krijgt met Ilse eerste vrouwelijke voorzitter Joyce Mesdag

24 januari 2020

Koninklijk Feestcomité Sint-Pieter Kuurne heeft afscheid genomen van voorzitter Geert Moreel. Na twaalf jaar geeft hij de fakkel door aan Ilse Houtrique. Ilse is daarmee de allereerste vrouwelijke voorzitter van een Kuurne feestcomité. Het comité nam op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie afscheid van Geert, om meteen erna Ilse hartelijk welkom te heten. Ilse is al enkele jaren lid van het bestuur. Geert zet dan wel een stap opzij als voorzitter, hij blijft zich inzetten in het bestuur.