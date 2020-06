FC Eendracht krijgt volgend jaar kunstgrasveld Joyce Mesdag

12 juni 2020

19u22 0 Kuurne FC Eendracht in Kuurne krijgt volgend jaar een kunstgrasveld. Het gemeentebestuur maakt daar 540.000 euro vrij. In die prijs zit niet alleen een kunstgrasveld, er komt ook verlichting, een berging, en ook de tribune wordt vernieuwd.

“Dankzij dit kunstgrasveld zal er meer getraind kunnen worden”, zegt schepen van Sport Jan Deprez (CD&V). “Onze sportfunctionaris moest wel vaker eens bellen bij slecht weer dat de trainingen en wedstrijden afgelast moesten worden. Met een kunstgrasveld is dat verleden tijd.” “En nu zullen we dankzij die verlichting ook gemakkelijker wedstrijden kunnen spelen op zaterdagavond”, zegt Germain Vandesompele van FC Eendracht.”

“Het is een zware investering inderdaad”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Je kan dat kritisch bekijken, en je afvragen of dat wel te verantwoorden is voor een club die in vierde provinciale speelt. Maar uiteindelijk zijn er wel meer dan 300 jeugdspelertjes hier, dus we investeren op die manier in sportmogelijkheden voor onze Kuurnse jeugd.”

De werken starten volgend jaar tijdens de zomerstop, zodat het nieuwe seizoen in 2021 op het nieuwe veld kan gespeeld worden.