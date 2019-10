Ezelsfeesten zetten Kuurne weer weekend lang op zijn kop Joyce Mesdag

03 oktober 2019

16u25 0

In Kuurne wordt er dit weekend weer flink ‘ge-ezelsfeest’. Traditiegetrouw wordt het feestweekend sportief afgetrapt met de jaarlijkse ezelsjogging, de aflossingswedstrijd voor de kinderen van de Kuurnse lagere scholen, en de halve marathon ‘Rapper dan een Ezel’. Alles samen lopen daar elk jaar vlotjes 2000 deelnemers over de eindstreep.

Verder valt er het hele weekend lang van alles te beleven in de feesttent. Een van de hoogtepunten? De verkiezing van Koning Ezel. Maar liefst 7 kandidaten nemen het tegen elkaar op om aftredend Sire Olivier Wambacq op te volgen.

Rino Vandevoorde (46), Stijn Debaveye (42), David Claeys (43), Pedro Vandenbulcke (41), Daan Frère (33), Sybe Vandemeulebroucke (27) en Dries Vanderhaeghen (26) nemen het tegen elkaar op in een aantal praktische en theoretische proeven. Enkele van de proeven kunnen ze op voorhand voorbereiden. Zo zit er een karaokeopdracht tussen, waarbij ze op bestaande liedjes een eigen tekst kunnen brouwen, én moeten ze elk voor een hommage zorgen aan karikaturist Nesten, die vorig jaar overleed.

Zaterdag en zondag is er braderie, mét straatanimatie. Zaterdag is er rommelmarkt, een ‘tovershow’ voor kinderen, een optreden van Level Six voor de 34e Nacht van de Ezel. Zondag is er Ezeltjesworp en een optreden van de Ketnetband. Maandag is er vuurwerk en de 59ste Ezelsfeesten Taptoe met Jack and The Tramstations.

Het programma ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als de voorbije jaren, maar de organisatie belooft nu al ‘vuurwerk’ voor de komende editie. Volgens jaar is de 60ste editie, en dan wordt een tandje hoger geschakeld.

Het volledige programma vind je op http://www.ezelsfeesten.be/.