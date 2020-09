Extra steun voor wie inkomen ziet kelderen door corona Joyce Mesdag

25 september 2020

19u21 0 Kuurne De gemeenteraad van Kuurne heeft een steunmaatregel goedgekeurd voor mensen met inkomensverlies door corona.

Vanaf 1 september wordt er financiële aanvullende steun uitgekeerd aan mensen die voldoen aan enkele voorwaarden. Z emoeten minstens 40 dagen gewerkt hebben in 2020; werkloos (tijdelijk of volledig) zijn omwille van de corona crisis én een gezinsinkomen hebben dat netto lager ligt dan 1.625 euro. Voor Kuurnenaren die voldoen aan alle 3 de voorwaarden, trekt Kuurne het netto maandinkomen op tot die grens van 1.625 euro of tot aan hun loon van voor het ontslag.

“Door de impact van de coronacrisis, stijgt het potentieel aantal Kuurnenaren dat niet rondkomt”, zegt schepen Bram Deloof (N-VA) “Met de nieuwe maatregel richten we ons op die mensen waarvan hun financiële situatie slechter wordt door de coronacrisis. In de meeste gevallen zijn dit werkende mensen die geconfronteerd worden met tijdelijke tot volledige werkloosheid buiten hun wil om.”

Er zouden een 50-tal gezinnen in Kuurne zijn die in aanmerking komen voor deze maatregel.

Daarnaast gaat Kuurne ook het algemeen consumptiebudget verhoren van zij die het moeilijk hebben. “Het gaat om mensen met een leefloon, personen gekend bij de sociale dienst en de personen/gezinnen die in aanmerking komen voor het financiële aanvullende hulp”, zegt Deloof. “We zullen de koopkracht verhogen aan de hand van een bon. Deze maatregel treedt in werking vanaf 2021.”