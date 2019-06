Eikenprocessierups in Kuurne Christophe Maertens

30 juni 2019

16u08 0 Kuurne De eikenprocessierups is ondertussen ook in Kuurne opgedoken. Er zijn al verschillende meldingen binnen gekomen bij hulpdiensten en een tuincentrum.

De rups werd opgemerkt in de Seizoenswijk, Hulstestraat en Meiwijk. De gemeente vraagt inwoners niet te panikeren als je met de rups in aanraking komt. Die kan ernstige jeuk en irritatie aan de luchtwegen en de ogen veroorzaken. De klachten kunnen tot twee weken duren. Mensen bellen bij contact best de 112. Ook je kleren moeten gewassen worden. “Spoel voldoende de geïrriteerde lichaamsdelen. Verwijder de kleverige haartjes door een plakband erop te plaatsen en dan af te trekken. Een eenvoudig anti-jeukmiddel halen bij apotheek helpt in veel gevallen. Bij te hevige klachten verwittig je best je huisarts”, klinkt het.

