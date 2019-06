Eierwerpen op 54ste editie Sint-Pietersfestival Joyce Mesdag

25 juni 2019

15u17 0 Kuurne Het Koninklijk Feestcomité Sint-Pieter in Kuurne maakt zich op voor het 54ste Sint-Pietersfestival. Hoogtepunten dit jaar zijn onder meer de Verkiezing van Poorter en Poortere, en de allereerste editie Eierwerpen.

Het Wielercomité Sint-Pieter Kuurne mag de spits afbijten, met een wedstrijd op woensdag 26 juni. Voor het eerst dit jaar wordt het een tweedaags klassement, want er is ook een tweede wedstrijd op zondag. Om hun tiende verjaardag extra in de kijker te zetten, zorgt het Wielercomité voor een extra prijzenpot van 1000 euro, wat wel aanzienlijk is voor een wedstrijd voor nieuwelingen.

Op vrijdag is er de 36ste editie van het loopevent Dwars door Sint-Pieter. Je kan kiezen voor afstanden 3,5 km, 7km of 10,5 km. Er is ook opnieuw een teamrun, waarbij je met vier elk een ronde van 3,5km aflegt. Na afloop wordt een flatscreen tv verloot onder alle deelnemers. Je hoeft er dus niet te winnen om te winnen.

Ook de kinderen kunnen meelopen, op zaterdag, dankzij de interscholenbeker, een hindernissenloop en een kleuterloopkoers. Ook op zaterdag is er de vinkenwedstrijd in samenwerking met de Congozangers Kuurne en het intussen jaarlijkse kubbtornooi. Later op zaterdagavond is er uiteraard de verkiezingsavond van Poorter en Poorteres, die wordt deze keer opgefleurd door Kuurne’s got Talent met de Young Ones en de New Sint-Pietersselection. Twee dames en vier heren zullen het tegen elkaar opnemen: Manon Marreel, Lisa Duponselle, Ronny Claebout, Steven Moerman, Dries Vanderhaeghe en Keita Desmet.

De nieuwigheid dit jaar valt op zondag, met de wedstrijd Eierwerpen. Ploegjes van 3 personen moeten eieren (die niet meer geschikt zijn voor consumptie, voor alle duidelijkheid) zo ver mogelijk zien te gooien. Zondagavond is er het 54ste Sint-Pietersfestival met een optreden van de Party Trooperz en een dj.

De koffienamiddag op maandag 1 juli met Alex en Rudi en Michael Lanzo sluiten de festiviteiten af.

Meer info vind je op http://sintpieter.wixsite.com/sintpietersfestival.