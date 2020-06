Eerste pintjes in Kuurne al om middernacht getapt Joyce Mesdag

08 juni 2020

00u27 2 Kuurne De eerste pintjes na de coronapauze zijn getapt en met smaak uitgedronken. Bockor Café in Kuurne opende om klokslag middernacht als een van de eerste cafés in de ruime regio de deuren.

Zaakvoerder Ricky Lammens verwelkomde zijn vaste klanten met een happy hour. “Wij als café-uitbaters zijn niet de enigen die ‘gestraft’ zijn geweest, de klanten hebben ons drie maanden moeten missen”, zegt hij. Twintig minuten voor de aftrap stonden de eerste klanten al te trappelen van ongeduld. “Wij zijn niet eens van Kuurne”, zeggen Rowan Van Troys en Sybren Callewaert uit Izegem en Charles Vandewal en Remko De Ketele uit Zwevegem. “Maar we hebben op café gaan zo hard gemist, dat we naar het eerste café zijn gekomen dat weer open ging. Vanaf vandaag gaan we elke dag op café, tot we het beu zijn. En dat zal even duren!”

Jan Dufour en Kristof Vandoorsselaer waren ook van de partij. “Wij wilden bij de aftrap zijn, uit sympathie voor de sector”, zeggen ze. “We hebben genoeg tv gekeken en ons verveeld in de zetel. We mogen weer buitenkomen!”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.