Een van de ouders besmet: kinderopvang Kamelofant veertien dagen dicht Joyce Mesdag

17 augustus 2020

09u07 0 Kuurne Kinderopvang Kamelofant in Kuurne wordt preventief veertien dagen gesloten als gevolg van het coronavirus.

“Een ouder die er vrijdag even was, is positief getest”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Uit voorzorg worden alle medewerkers getest. Aan de ouders werd gevraagd dat de kinderen die er vrijdag waren, in quarantaine gehouden worden. Paniek is niet nodig. Alles wordt door de kinderopvang Kamelofant, Kind en Gezin, W13 en de gemeente opgevolgd. Dit bewijst nogmaals de belangrijkheid van contacttracing en de noodzaak van quarantaine.”