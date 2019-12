Een blikje weggooien op straat of een koelkast dumpen: Kuurne rekent hetzelfde tarief aan om op te ruimen Joyce Mesdag

12 december 2019

22u16 0 Kuurne Wie betrapt wordt op sluikstorten op Kuurns grondgebied, moet 125 euro betalen. Het gaat om een bijdrage in de kosten om het afval op te ruimen, en die bijdrage komt bovenop een eventuele GAS-boete.

Vroeger waren daar nog verschillende tarieven voor, afhankelijk van de aard van het gedumpte afval en de hoeveelheid (van 12,50 euro tot 625 euro, nvdr.), maar nu wordt daar één tarief voor gehanteerd. In de praktijk komt het erop neer dat wie een blikje weggooit of wie de hondenpoep van zijn hond niet opruimt, een even grote bijdrage moet betalen als iemand zetels, matrassen of koelkasten dumpt. De GAS-boete kan uiteraard wel nog verschillen.

Volgens raadslid Isabelle Vereecke (Nieuw Kuurne) had die belasting in 2018 637 euro opgeleverd. Ze vroeg zich af of de opbrengst het wel nog de moeite maakte om daarvoor personeel in te zetten. “Los of de opbrengst nu de moeite is of niet”, zegt schepen van financiën Jan Deprez (CD&V). “Het is belangrijk dat we een signaal geven naar de vervuiler toe, dus niets aanrekenen is volgens ons niet de juiste manier.”

Het gemeentebestuur kiest met één tarief voor vereenvoudiging. “Er wordt momenteel veel tijd gestopt in die bepaling van hoeveel bij een bepaalde inbreuk aangerekend moet worden. Eén tarief is gemakkelijker om de vaststelling te doen en die belasting te kunnen innen.”