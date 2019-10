Drugskoppel riskeert tot 24 maanden cel Alexander Haezebrouck

21 oktober 2019

17u28 0 Kuurne Een 30-jarige man uit Kuurne riskeert een gevangenisstraf van 24 maanden voor het bezit en de verkoop van allerhande drugs. Het parket vraagt om een vermogenswinst van 64.000 euro verbeurd te verklaren. Ook zijn vriendin, die afwist van de verkoop, riskeert zes maan voorwaardelijk voor drugsbezit.

De politie viel een eerste keer binnen in de woning van M. M. (30) uit Kuurne op zes juni dit jaar. Ze vonden verschillende hoeveelheden, MDMA, speed en cannabis. De man werd gearresteerd en ging meteen over tot bekentenissen. Hij deelde zelfs meteen mee dat de politie niet al de drugs gevonden had. Ook in zijn kussensloop zat nog drugs verstopt. De politie voerde een dag later een tweede huiszoeking uit. En inderdaad, ze vonden nog eens 508 gram speed en 100 gram cannabis. De 28-jarige vriendin van de man was op de hoogte van de verkoop. Ze leerde M. M. ook kennen omdat ze bij hem langs ging om drugs. Zij is ondertussen naar eigen zeggen volledig drugsvrij en heeft opnieuw werk. Volgens berekeningen van het parket gebaseerd op de verklaringen van de beklaagde, maakte de man zo’n 64.000 euro winst met de verkoop van de drugs. De man zei dat hij de drugs verkocht omdat hij niet wou dat zijn dochtertje iets te kort kwam omdat hij in geldnood zat. M. M. werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor drugsfeiten. Naast de celstraf riskeert hij ook een geldboete van 8.000 euro en een verbeurdverklaring van 64.000 euro vermogenswinst. Zijn vriendin riskeert een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden een voorwaardelijke geldboete van 8.000 euro. Vonnis op vier november.