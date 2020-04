Druggebruikers lopen twee keer tegen de lamp VHS/JME

22 april 2020

15u48 0 Kuurne Vijf vrienden hebben een proces-verbaal aan de broek voor het overtreden van het samenscholingsverbod. Ze werden aangetroffen in een woning waar de politie ook een kleine hoeveelheid cannabis vond. Ook daarvoor werd een pv opgemaakt.

De feiten dateren al van vorige vrijdagavond maar raakten nu pas bekend. De politie kreeg toen melding dat er in een woning aan het begin van de Hulstsestraat in Kuurne waarschijnlijk dingen gebeurden die het daglicht niet mochten zien. Toen de politie ging aanbellen en vlot werd binnengelaten, trof ze in de woning vijf mensen aan. Eén van hen was ingeschreven op dat adres. De anderen kwamen van elders, uit Waregem, Wielsbeke, Roeselare en Menen. In het huis vond de politie ook een gebruikershoeveelheid cannabis. Die werd in beslag genomen. De vijf kregen allemaal een proces-verbaal omdat ze zich niet hielden aan het samenscholingsverbod. Ook het aantreffen van de verdovende middelen was aanleiding voor de politie om een proces-verbaal op te maken.