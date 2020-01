Dronken man slaapt roes uit in ongesloten wagen VHS

23 januari 2020

17u46 0 Kuurne De man die eerder deze week op de achterbank van een auto lag te slapen op een oprit in Kuurne, is geïdentificeerd. Het gaat om een man uit Henegouwen met een strafblad. Hij was gaan gokken in de buurt, was dronken en had geen zin om een taxi te bellen om naar huis te gaan.

Een bewoner van de Brugsesteenweg uit Kuurne keek dinsdagochtend raar op toen hij z’n wagen startte om naar het werk te rijden. Op de achterbank klonk lawaai. Een onbekende man gromde iets, repte zich uit de wagen en sloeg op de vlucht. Uit het voertuig bleek achteraf wat kleingeld en een fluojasje verdwenen. Een politiepatrouille kreeg de man later op de dag in de gaten toen hij langs de straat liep. Omdat hij zich verdacht gedroeg, werd de man meegenomen voor verhoor. Daaruit bleek dat hij helemaal geen dakloze was, zoals de eigenaars van de auto aanvankelijk dachten.

Auto was niet afgesloten

De dertiger, een man uit Henegouwen met een strafregister, had maandagavond urenlang rondgehangen in een casino in de buurt. Daar had hij zwaar gedronken. Toen hij het casino verliet, had hij geen zin om een taxi te bellen om thuis te geraken. Daarom zocht hij in de buurt naar een plek om te slapen. Toen hij op de oprit aan het portier van de geparkeerde wagen trok, ging dat tot zijn verbazing gewoon open. De eigenaars hadden het voertuig vergeten af te sluiten. Ze hebben intussen klacht ingediend tegen de man uit Henegouwen.