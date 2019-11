Dronken bestuurder betrapt met vier kindjes op de achterbank AHK

14 november 2019

13u07 1 Kuurne De politie betrapte afgelopen weekend een dronken bestuurder met maar liefst vier kindjes op de achterbank. De bestuurder werd door een agent op een motor opgemerkt op de N50 in Kuurne afgelopen zondag.

Een motard van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) merkte afgelopen zondag op de N50 in Kuurne een auto op waarin een kindje rechtstond op de achterbank. De motard maande de bestuurder aan om aan de kant te gaan. Op de achterbank bleken vier kindjes te zitten. Eén daarvan had geen gordel aan zodat het rechtop kon staan, het kleinste kindje zat niet in een verplicht kinderzitje. Bij een alcoholcontrole bleek bovendien dat de man ook nog gedronken had. De bestuurder moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor vijftien dagen. De man moet zich binnenkort verantwoorden op de politierechtbank.