Drijf-in cinema in Vlaspark wordt jaarlijkse traditie, publiek kiest voor ‘The Greatest Showman’ Joyce Mesdag

22 mei 2019

Op 30 mei vindt in het Vlaspark in Kuurne de tweede editie plaats van de ‘Vlaspicknick’ en de ‘Drijf-in cinema’. “Vorig jaar hebben we een groots tweedaags feest gemaakt van de opening van het Vlaspark”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Omdat die tweedaagse zo’n groot succes was, hebben we besloten er een vervolg aan te breien. We kiezen dit keer om alle activiteiten op één dag te bundelen, maar het wordt wél zeker en vast de moeite om die dag naar het Vlaspark af te zakken. We starten met een Vlaspicknick om 11.30u. Iedereen brengt zelf zijn picknick en eventueel een picknickdeken mee. Wij zorgen voor sfeer en randanimatie, en er zijn ook bars en foodtrucks aanwezig. In de namiddag plannen we, tussen 14 uur en 18 uur, een pak workshops voor kinderen. Zo maken we samen een minituintje, een bijenhotel, een knikkerbaan, een bamboehut, enz. Vanaf 18 uur tot 22 uur kan er nog eens samen gegeten worden. Er zijn foodtrucks, we zorgen voor een dj-booth, en wie wil kan een rondje varen op de Heulebeek. Om 22 uur, wanneer het donker is, zorgen we opnieuw voor een Drijf-in cinema. De film die wordt gespeeld is ‘The Greatest Showman’, een muzikaal spektakel over het ontstaan van de showbusiness. Op Facebook werd die het meest gekozen. Of dit evenement een jaarlijkse traditie wordt? Als het aan ons ligt zeker wel”, besluit Benoit.