Drie jaar alcoholslot voor man die opnieuw betrapt werd op rijden onder invloed VHS

13 januari 2020

15u30 0 Kuurne Dirk H. uit Kuurne mag van de politierechter in Kortrijk drie maanden niet rijden omdat hij onder invloed van alcohol in slaap viel op zijn motorfiets. De rechter legde hem ook een alcoholslot op voor drie jaar.

Hij was eerder al twee keer veroordeeld voor rijden onder invloed en in 2017 ook al eens voor vluchtmisdrijf na een ongeval. Toch presteerde Dirk H. het om vorig jaar opnieuw te gaan rijden nadat hij gedronken had. Hij kwam echter ten val met zijn motorfiets waardoor het alcoholmisbruik aan het licht kwam. “U heeft kennelijk een probleem met alcohol?”, vroeg de rechter aan de Kuurnenaar. Die gaf dat schoorvoetend toe. “In periodes dat het moeilijk gaat, is dat inderdaad het geval”, klonk het. “Maar ik ben me daarvan bewust en ik wil er ook iets aan doen. Het was niet slim van mij om die keer toch te gaan rijden.” Volgens de rechter is een alcoholslot in het geval van de Kuurnenaar de meest efficiënte oplossing om zijn probleem aan te pakken. Drie jaar lang moet de man met zo’n alcoholslot rondrijden. Naast het rijverbod krijgt hij ook een boete opgelegd van 2.400 euro. Om z’n rijbewijs op termijn terug te krijgen, moet hij een geneeskundig en psychologisch onderzoek ondergaan. De kosten voor de installatie van zijn alcoholslot mogen in mindering worden gebracht van de geldboete.