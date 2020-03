Dj-set om werknemers van de zorg hart onder de riem te steken Joyce Mesdag

22 maart 2020

13u47 0 Kuurne Het begint intussen een traditie te worden: elke avond om 20u breekt overal applaus los voor de mensen die werken in de zorg. Op de hoek van de Papaverstraat en de Lijstergalm in Kuurne werd dat applaus net een tikje feestelijker, met een dj-set van Bert Deroo en Stijn Debaveye.

“Zolang we er geen massa-event van maakten, mocht het van de burgemeester”, vertelt Bert. “En dat was het ook niet. We hebben een kwartiertje muziek gedraaid, en dat ook live op facebook afgespeeld. We kozen onder meer voor You’ll never walk alone, en Leef van André Hazes. Er zijn een 20-tal buren komen luisteren, met een veilige afstand tussen de gezinnen uiteraard. We hebben zelfs even de polonaise gedaan, elk met zijn eigen gezin of partner. Woensdag doen we het nog eens. Om de mensen die in de zorg werken een hart onder de riem te steken, maar ook de mensen die in andere broodnodige sectoren blijven doorwerken.”

In Kuurne worden ook de kerkklokken en de brandweersirene aangelegd.