Discussie over bos dat moet wijken voor woonproject: ‘Ik heb hier wakker van gelegen’, zegt burgemeester Benoit. Joyce Mesdag

05 juni 2019

18u27 2 Kuurne Een facebookpost van Natuurpunt De Vlasbek zorgt voor heel wat discussie en ongerustheid. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek om een woonproject te realiseren op de plaats waar nu een klein bos ligt, langs de Rijksweg in Kuurne.

“Kuurne is de meest verharde gemeente van onze regio”, zo klinkt het in de post. “Kuurne is al betonkampioen, en deze bomen moeten ook nog eens wijken voor beton. Sommige van die bomen zijn tussen de 80 en 100 jaar oud. Toegegeven, dit is volgens de letter van de wet ‘woongebied’, maar bij Natuurpunt De Vlasbek vinden we dit een gemiste kans. Waarom kiezen voor beton? Waarom niet het bos kopen, en volledig open stellen voor de Kuurnse bevolking?”

Er werd meteen hevig gediscussieerd, en de natuurorganisatie werd zelfs verweten ‘desinformatie’ te verspreiden.

“Ik heb hier wakker van gelegen”’, vertelt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Het is immers allemaal zo eenvoudig niet. Het gaat hier om bouwgrond, waar zich in de loop der tijd natuur heeft ontwikkeld. Maar het blijft bouwgrond die in privé-eigendom is, en die de eigenaars als bouwgrond kunnen verkopen. We hebben intensief overlegd met de familie, en die is al bereid om maar liefst 2000m² van de in totaal 3400m² te schenken aan de gemeente, zodat een deel van het groen kan blijven. Er loopt inderdaad een aanvraag om op de overige grond enkele woongelegenheden te realiseren. De bomen die gekapt worden, worden elders gecompenseerd. Daar betaalt de familie óók nog eens een bijdrage voor. Mochten we deze grond gekocht hebben met de gemeente, kostte ons dat ongeveer een miljoen euro. Dat is héél veel geld. Uit deze post lijkt het alsof wij niet inzetten op ontharding en vergroening, maar dat klopt niet. In tegendeel. ”

“De informatie die wij op facebook hebben geplaatst, komt uit de verkavelingsaanvraag die openbaar te raadplegen is”, stelt Vlasbek-voorzitter Jan Vanaverbeke. “Wij doen dus helemaal niet aan ‘desinformatie’. Voor alle duidelijkheid: wij verwijten de familie niets. Het is logisch dat zij hun grond willen verkopen, ik zou het zelf ook doen mocht ik in hun geval zijn. Maar het is de verantwoordelijkheid in deze van de gemeente om groen als dit te bewaren, én dus inderdaad die bouwgrond te kopen.”