Deze studenten journalistiek kapen zondag alle sociale

media van Kuurne-Brussel-Kuurne Joyce Mesdag

28 februari 2020

15u08 0 Kuurne Studenten van de richting Journalistiek aan Howest in Kortrijk maken zich op voor de zondag van hun leven. Ze mogen met het weekend van Kuurne-Brussel-Kuurne twee dagen lang de sociale media van de wielerwedstrijd kapen, en er zich mee uitleven.

Op zaterdag is dat met verslaggeving van de wielertoeristenrit Kuurne-Brussel-Kuurne Cyclo, en een vooruitblik naar zondag, zondag verslaan ze de eigenlijke wedstrijd. “Een buitenkans voor onze studenten”, zegt Howest-coördinator Arno Van Haverbeke. “Ze krijgen de kans om ervaring op te doen, contacten te leggen, te netwerken, en ze krijgen een unieke blik op de koers, want ze mogen op plaatsen komen waar de journalisten soms zelfs niet mogen komen. Zo mochten ze vorig jaar zelfs de renners interviewen.”

Het is al een aantal jaar dat de organisatie van KBK samenwerkt met Howest. “Voor ons is dat een welgekomen hulp bij onze communicatie, en voor hen is dat een unieke kans om op het veld ervaring op te doen”, zegt Joost Brys van KBK.

“We werken ook samen met E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem, waar we zelfs al een student mee gekregen hebben in de volgwagen. We moeten nooit lang zoeken naar kandidaten die willen meedraaien dat weekend”, knipoogt Arno.