Delphine opent vernieuwde fotografiezaak Joyce Mesdag

19 augustus 2019

13u41 3

Fotografe Delphine Meerschaert (38) opent vandaag, maandag, haar vernieuwde fotografiezaak DM Fotografie in het centrum van Kuurne. De winkel van Delphine was al gevestigd in de Kerkstraat, haar werkplaats en studio was tot voor kort nog gevestigd in bedrijvenpark Kortrijk-Noord. “Het is uiteraard veel handiger werken met zowel mijn winkel als werkplek op dezelfde locatie”, vertelt ze. Drie jaar geleden kocht ze het pand naast haar winkel, waar vroeger de Kuurnse videotheek was gevestigd. “Dat hebben we volledig afgebroken en vervangen door een nieuw pand.” Delphine werkt al 10 jaar als fotografe. Je kan haar voor alle soorten reportages boeken, maar haar specialisatie is studiowerk.