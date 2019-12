Deelnemers Techniekacademie krijgen diploma Joyce Mesdag

18 december 2019

De jongens en meisjes die de afgelopen 12 weken deelnamen aan de Techniekacademie in Kuurne hebben hun diploma ontvangen. Er waren 41 leerlingen ingeschreven. “Met die Techniekacademie proberen we samen met hogeschool Vives jongeren warm te maken voor techniek, en hen te motiveren om te kiezen voor een technische loopbaan”, zegt schepen Jan Deprez (CD&V). “Niet alleen jongens, ook meisjes. 17 van de 41 leerlingen waren meisjes Dat is een heel sterk resultaat, elders komen ze gemiddeld aan 20%.” De leerlingen maakten onder meer een zelfrijdende wagentje met lego, een periscoop om over de muur te kijken en een deurmatalarm voor hun kamer.