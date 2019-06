De Vlaamse Waterweg plaatst signalisatie tegen bruglopers aan brug tussen Kuurne en Harelbeke Joyce Mesdag

25 juni 2019

15u59 13 Kuurne De Vlaamse Waterweg zal binnen enkele weken, ten laatste op 12 juli, borden plaatsen aan en op de brug tussen Harelbeke en Kuurne.

“De voorbije weken kreeg de politie drie meldingen binnen van mensen die op de brugboog hebben gelopen”, zegt Kuurns burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Dat zijn dan nog maar de officiële meldingen die zijn binnen gekomen. Als ik mijn oor te luister leg, hoor ik dat er nog veel vaker waaghalzen de brug op klauteren. De brug is zo’n 20-tal meter hoog, en ook als je aan de kant van de Leie zou vallen, kom je nog op het wegdek terecht. Op de brug lopen is dus levensgevaarlijk, en dus , wilden we dat toch ook niet zomaar laten passeren. We hebben samen gezeten met stad Harelbeke, politiezone Vlas en Politiezone Gavers en de Vlaamse Waterweg. De politie zal er vaker patrouilleren, en de Vlaamse Waterweg plaatst er zo snel mogelijk signalisatie. Er komt zowel een verbodsbord voor de brug, als op de brugboog, zodat je er niet meer op kan klimmen.”

De burgemeester geeft meteen ook mee dat ook van de brug springen in het water verboden is, en ook gevaarlijk, door het temperatuurverschil, de vaak gevaarlijke onderstroom in het water en de voorbijkomende scheepvaart.