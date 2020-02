De Ververie heeft nu eigen wielerploeg met De Ververieders Joyce Mesdag

05 februari 2020

17u31 0

De kroeg De Ververie heeft nu ook een eigen wielertoeristenploeg: de Ververieders. Een paar vrienden die elkaar leerden kennen via de Chiro trokken al een tijdje samen de baan op om wat kilometers te fietsen. “We zijn beginnen dromen van een eigen wielerclub”, zegt Niels Vermeersch, voorzitter van De Ververieders. “Op café wordt tussen pot en pint al eens gebrainstormd. Gelukkig konden we bij Deef van De Ververie en Tim van T-Lektro) terecht voor wat sponsoring, zodat we nu een eigen uitrusting hebben.” Intussen zijn er al een twintigtal leden. “Op zaterdag 8 februari komen we al voor het eerst naar buiten met onze eerste ‘drogeworstenkaarting’ in De Ververie, vanaf 15 uur. Naast droge worsten zijn ook heel wat tombolaprijzen te winnen.”