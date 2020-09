Dankzij Dirk en Carine slapen renners Lotto Soudal elke nacht op hun eigen matras Joyce Mesdag

17 september 2020

07u30 0 Kuurne De renners van het Lotto Soudal wielerteam slapen dankzij matrassenfabrikant Revor uit Kuurne tijdens de Tour de France elke nacht op hun eigen, gepersonaliseerde matras. Het zijn de gepensioneerde Dirk Hombecq (63) en Carine Debosscher (63) uit Anzegem die de matrassen in elk hotel voor hen klaarleggen. “We hadden gedacht dat we zo wat het vijfde wiel aan de wagen zouden zijn, maar niets is minder maar: we maken écht deel uit van het team.”

Revor in Kuurne leverde in het verleden als hoofdspondor van een cyclocrossploeg ook al matrassen voor onder meer Kevin Pauwels en Klaas Vantournout. Sinds dit seizoen doet het dat voor wielerploeg Lotto Soudal. “We maken met Revor al 45 jaar hoogwaardige matrassen en bedden”, vertelt Midas Debruyne. “We produceren meer dan 200.000 matrassen per jaar en weten als geen ander hoe we mensen - en dus ook topsporters- een kwalitatieve nachtrust kunnen bezorgen.”

“Om de perfecte matras en het ideale hoofdkussen te bepalen kregen de renners een vragenlijst en hebben we een meting gedaan tijdens hun bezoek aan de fabriek in Kuurne”, zegt Midas. “Bij enkele buitenlandse renners die niet tot bij ons zijn geraakt, hebben we via de online matraszoeker op de Revorwebsite hun ideale matras kunnen bepalen.”

De matrassen reizen mee met de wielerkaravaan: in elk hotel maakt de aanwezige matras plaats voor de gepersonaliseerde matras van elke renner. Het zijn gepensioneerde Dirk Hombecq (63) en Carine Debosscher (63) uit Anzegem die daarvoor zorgen. “Onze zoon Gunther werkt bij Revor, en het is via hen dat we deze kans hebben gekregen. We zijn zelf wielerfanaten, en zijn enorm blij dat we de Tour de France op de eerste rij kunnen beleven.”

Het is écht wel op de eerste rij. “We eten ’s avonds samen met de renners, ontbijten ’s morgens samen, slapen op dezelfde gang, enz. We hadden gedacht dat we zo wat het vijfde wiel aan de wagen zouden zijn, maar niets is minder maar: we maken écht deel uit van het team. De renners bedanken ons -zonder uitzondering- elke dag uitgebreid voor ons werk. Iedereen weet dat wel: hotels hebben niet altijd de beste matrassen. Dankzij ons halen de renners elke nacht het beste uit hun nachtrust. Intussen heeft Ewan Caleb al twee ritten gewonnen. Hij bedankte iedereen van het team met een uitgebreide knuffel. Ook wij. Dan voel je: we tellen echt mee, en ons werk wordt gewaardeerd.”

En het is soms wel eens lastig. “Het is inderdaad sleuren om al die matrassen bij aankomst telkens naar boven te krijgen, en bij het vertrek weer naar beneden te krijgen en die in de camionette te laden. Het duurt toch wel telkens meer dan een uur om die klus te klaren, en dan hebben we ons stevig in het zweet gewerkt. De koers zelf volgen, dat doen we enkel op televisie, als de matrassen voor de volgende nacht alweer klaarliggen. Tenzij er een rustdag is, en de matrassen dus twee nachten op dezelfde locatie mogen blijven. Dan trekken we naar de start en aankomst, om te supporteren voor onze ploeg.”