Dampkappenproducent Novy viert 100ste verjaardag: “Het is begonnen met de productie van... fietsen” Joyce Mesdag

28 november 2019

16u39 0 Kuurne Dampkappen- en kookplaatproducent Novy in Kuurne viert zijn 100ste verjaardag. De kantoren en de showroom zijn volledig vernieuwd, en komende vrijdag zijn familie en vrienden van de werknemers welkom voor een familiedag. Je zou het misschien niet verwachten, maar het verhaal van de dampkappen en kookplaten begon destijds met… de productie van fietsen en motoren.

De startdatum van Novy is een beetje ‘flou’. “Onze stichter, Hilaire Lannoy, startte in 1907 met het bedrijf Novy, maar de merknaam werd pas in 1920 geregistreerd”, zegt Olivier Lambert, marketkingverantwoordelijke bij Novy. “Dus vieren we onze 100ste verjaardag ergens tussenin.”

De manier waarop de Novy-geschiedenis werd gestart, is misschien niet wat je zou verwachten. “Hilaire wilde graag profwielrenner worden”, vertelt Olivier. “Van zijn vader kreeg hij geen fiets, die aankoop was te duur voor het gezin. ‘Je moet er maar zelf één maken’, had zijn vader gezegd. En dat heeft Hilaire gedaan: hij maakte er meteen meerdere, onder de naam Novy, en liet het merk twee jaar later registreren. Hij is effectief profwielrenner geweest, ja, enkele jaren. Maar écht hoge toppen gescheerd, heeft hij niet. Zijn bedrijf zou een groter succes worden”, lacht Olivier.

Motorfietsen

Na enkele jaren fietsen maken, begon Hilaire ook motorfietsen te produceren. “In de jaren 60 zag de familie Lannoy op een keukenbeurs dampkappen die naar hun mening niet zo mooi afgewerkt waren als eigenlijk zou kunnen. Hun benzinetanks waren véél mooier afgewerkt, dus qua metaalbewerking konden ze dit minstens even goed, redeneerden ze. Sinds 1965 begonnen de Lannoys dus ook dampkappen en iets later kookplaten te produceren.”

Even later nam Novy, als eerste bedrijf, haar intrek op de toen gloednieuwe industriezone Kortrijk-Noord. In 2007 werden de laatste Novy-tweewielers geproduceerd, sindsdien worden in Novy enkel nog dampkappen en kookplaten gemaakt. “Novy is intussen marktleider in België, en het bedrijf stelt 203 mensen tewerk op de site in Kuurne.”

Reclamecampagne

Novy wil het buitenland nog wat meer veroveren, de komende jaren, onder meer met een grootschalige reclamecampagne. “We hebben daar twee internationaal gerenommeerde balletdansers voor gestrikt, maar voor de rest kan ik daar nog niet veel over kwijt”, zegt Olivier. “We staan nu op de vierde plaats als het op dampkappenverkoop in Europa komt, en we willen graag nog iets stijgen in die ranking.”

De festiviteiten starten eigenlijk vrijdag al, met de familiedag. “Werknemers hebben vrienden en familie mogen uitnodigen om eens te komen kijken naar hun werkplek. Ook onze productiehal opent die dag de deuren. We zorgen voor een Warmste Week-kerstmarkt, met standjes waarbij mensen die iets verkopen ten voordele van het goede doel, hun product kunnen komen promoten. Binnen enkele weken is er dan de officiële opening van onze nieuwe vleugel.”