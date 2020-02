Croonermuziek tijdens concert The Love Story in OC De Wervel Joyce Mesdag

26 februari 2020

23u00 0 Kuurne Zanger Kurt Lesaffre (36) uit Kuurne organiseert samen met bigband BBKey uit Kooigem het concert The Love Story in OC De Wervel, een avond waarbij croonermuziek centraal staat. Kurt en zijn band brengen een liefdesverhaal aan de hand van muziek. Kurt nodigt nog twee andere zangers uit om hem te vergezellen op het podium: Sophie Naessens (25) uit Waregem en Jo Dendooven (52) uit Kuurne.

“Ik ben begonnen als muzikant en toneelspeler”, vertelt Kurt. “Een paar jaar geleden stond ik voor het eerst op de planken als zanger, met de Heulse Concertband. Dat is zo goed meegevallen, en ik heb daar zo’n goeie reacties op gekregen, dat ik verder die weg ben ingeslagen.” Zo mocht Kurt meewerken aan de grootse musical In de schaduw van Napoleon, die afgelopen zomer werd opgevoerd in Vandecasteele Houtimport. “Ik ben ook een van de vaste figuranten bij de musical 40-45. Ik heb er al een kleine 40 voorstellingen opzitten, en er komen er nog een kleine 30 aan. Het is intensief, maar superleuk om te doen.” Kurt heeft een voorliefde voor artiesten als Frank Sinatra, Elvis Presley en Michael Bublé. Het was vanuit die liefde dat ‘The Love Story’ is gegroeid. Meer info vind je op www.bbkey.be. The Love Story wordt opgevoerd in OC De Wervel in Bellegem op zaterdag 29 februari om 19.30 uur. Tickets kosten 10 euro.