Corry strijdt mee om titel Homo Universalis Joyce Mesdag

08 januari 2020

16u22 0 Kuurne Corry Deltour (56) uit Kuurne is een van de 100 kandidaten die vanaf 27 januari meestrijdt om de titel ‘Homo Universalis’. Iedereen Beroemd gaat in die rubriek op zoek naar de man of vrouw die van de meeste markten thuis is.

Voor Corry is dit geen tv-debuut, ze deed in 2003 al mee aan De Mol, en strandde daarin net voor de finale. “Het is intussen 17 jaar geleden, maar we hebben met de meeste kandidaten nog altijd een nauw contact”, vertelt ze.

Zich inschrijven voor Homo Universalis was een impulsieve beslissing. “Net zoals bij De Mol dacht ik, ‘hé, dat is een leuk programma, ik wil daar wel eens aan meedoen”. Waarom ze mij hebben uitgekozen? Omdat ik een gewone vrouw ben, denk ik, een grijze muis in de massa.”

De opnames zijn nog volop bezig, Corry mag uiteraard nog niets verklappen. “Ik heb niet meteen talenten waarvan ik denk, daar ga ik zeker mee scoren. Maar ik weet wel dat ze mij geen touw mogen laten beklimmen, want dan zou ik er gegarandeerd meteen uitliggen.”