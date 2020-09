Corry Deltour ligt uit Homo Universalis Joyce Mesdag

12 september 2020

18u24 0 Kuurne Corry Deltour (56) uit Kuurne ligt uit de wedstrijd Homo Universalis. Iedereen Beroemd gaat in die rubriek op zoek naar de man of vrouw die van de meeste markten thuis is.

Corry deed het niet onaardig: ze was pas de 59ste die naar huis moest in de afvalrace. De Kuurnse, die in 2003 meedeed aan De Mol, heeft een hele tijd moeten verzwijgen dat ze uit de wedstrijd lag. “De opnames van mijn laatste aflevering gebeurden al op 26 februari”, legt ze uit. “Door de coronacrisis zijn de uitzendingen stilgelegd in de helft, wanneer er nog 50 kandidaten over waren, terwijl er dus nog enkele afleveringen méér opgenomen ware. Maar ik heb het goed kunnen verzwijgen, ik wilde spanning erin houden. Ik ben superblij dat ik heb meegedaan. Wat een avontuur was dat!”

Het was een proef met legoblokjes die Corry niet overleefde. De kandidaten moesten zo lang mogelijk met blote voeten op een blad met legoblokjes staan. “De uiteindelijke winnaar zal een échte Homo Universalis zijn.”

De laatste proef van Corry zie je hier.