Corona of niet: de kiosk brengt ook dit jaar zomerconcerten mee Joyce Mesdag

10 juli 2020

15u37 0 Kuurne De zomer kan je, dankzij de gemeente en de lokale horecazaken, voor het derde jaar op rij genieten van enkele zomerconcerten vanuit de mobiele kiosk op het Marktplein.

Het gemeentebestuur staat in voor de programmatie van zeven zomerconcerten. Enkele lokale horecazaken (De Middenstand, De Kroone, Café West-Vlaanderen en Donky shot) programmeren net als vorige zomer onder de naam ‘Platse Leeft’ ook enkele leuke concertavonden.

“Op de concertdata mogen de horecazaken hun terras uitbreiden”, zegt Johan Bossuyt (N-VA), schepen van Feestelijkheden.” Op deze manier creëren we meer zitplaatsen waardoor er meer mensen, op een corona-veilige manier, de zomerconcerten kunnen bijwonen. Er zullen bij elk optreden stewards ingeschakeld worden om een oogje in het zeil te houden. We hopen natuurlijk dat alle mensen de opgelegde maatregelen respecteren.”

Naast de zomerconcerten zet het gemeentebestuur ook in op sfeer en gezelligheid op en rond het marktplein. “Het grasveld aan de voorkant van het gemeentehuis zal omgetoverd worden in een speelzone vol zand”, zegt burgemeester Francis benoit (CD&V). “We wilden deze zomer nog meer investeren in vakantiebeleving op ons marktplein. Voor het gemeentehuis is er ook een leuke pop-up speelzone. Op deze manier kunnen ouders genieten van muziek op het terras, terwijl de kinderen ravotten in het zand.”

Rockcoverband d’Introots mogen aftrappen op zaterdag 18 juli. Kurt Lessafre uit Kuurne komt met Crooner Café op vrijdag 21 augustus en op zondag 30 augustus zal ’t Kaf, het jazzproject van Freek Quartier, de zomerconcerten afsluiten. Het volledige concertoverzicht vind je hier.