Chaotisch verkeer op jaagpad langs Leie: “Er komen maatregelen voor het dodelijk wordt” Peter Lanssens

21 juli 2020

08u13 0 Kuurne De keerzijde van het succes van het jaagpad langs de Leie in Kuurne: parkeren komt er meer en meer in conflict met voetgangers en fietsers. “Ook een jaagpad kan dodelijk zijn, er komen maatregelen. In overleg met De Vlaamse Waterweg, dat het jaagpad beheert”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V)

Het verkeer verloopt volgens Francis Benoit vaak te chaotisch op het stuk van het jaagpad in Kuurne, tussen Kortrijk en Harelbeke. “Ik krijg er de laatste dagen steeds meer het gevoel van een ‘camping municipal’”, zegt de burgemeester. “Ik juich toe dat het aantal fietsers op het jaagpad sinds de coronacrisis verdrie- tot zelfs verviervoudigd is. Ik juich ook toe dat het hengeltoerisme in de lift zit. Maar het kan niet dat voertuigen die parkeren steeds meer in conflict komen met fietsers en voetgangers. Het is gevaarlijk, ook omdat sommige snelle fietsers zich er koning wanen. Het voorstel is om suggestiestroken voor fietsers en voetgangers op het jaagpad aan te brengen, zodat het voor iedereen duidelijker wordt wie waar mag fietsen en wandelen. En waar er geparkeerd wordt, is het de bedoeling om waarschuwingsborden te zetten. Verder moeten fietsers de zone 30 respecteren. En we gaan controleren op vergunningen, want niet iedereen kan zomaar met de wagen op het jaagpad. Ook wildkampeerders en sluikstorten aanvaarden we niet langer. Dat geldt ook voor mensen met een boot. Ze moeten hun afval meenemen. Tip: er staat een glascontainer op honderd meter van de jachthaven in Kuurne. Er is respect, maar sommigen maken het lastig”, aldus Benoit. Info over de regels op jaagpaden: klik hier.