Carrosseriebedrijf Vandenbussche neemt intrek op voormalige Barco-site Joyce Mesdag

24 september 2020

18u02 0 Kuurne Carrosserie Vandenbussche heeft zijn intrek genomen op de voormalige Barco-site. Het bedrijf komt uit Gullegem, en vond langs de Noordlaan de ideale, nieuwe locatie.

Projectontwikkelaar Futurn toverde de voormalige Barco-site in Kuurne, goed voor 8 hectare, om tot een KMO-zone. Op één derde van de oppervlakte heeft Barco er nog een gloednieuw logistiek centrum en een testcenter. Daarnaast werd plaats voorzien voor 5 KMO’s. Carrosserie Vandenbussche is een van de bedrijven die er intussen zijn intrek heeft genomen.

Het familiebedrijf barstte uit zijn voegen in Gullegem, waar in totaal maar 600 vierkante meter ter beschikking was. Het perceel dat de Vandenbussches aankochten is bijna 7.000 vierkante meter groot. Het gebouw zelf neemt 3.750 vierkante meter in, zes keer de grootte van de huidige werkplaats.

“Het is echt veel comfortabeler werken”, zeggen Bram Vandenbussche en Deborah Wullaert. “Als we vroeger aan een wagen werkten, moesten we hem van zone naar zone manoeuvreren, hier kunnen we echt met een doorstroomsysteem werken. Omdat we heel wat extra werk anticiperen, hebben we intussen al twee extra werkkrachten aangeworven, wat het totaal op 10 mensen brengt.”

Naast Carrosserie Vandenbussche hebben ook koerierdienst Express Service On-time, Duquaine Construct, een fabrikant van isothermische constructies en Standelec, toeleverancier van elektriciteit voor beursstanden een perceel gekocht. Ook het vijfde perceel is verkocht, maar de naam wordt nog niet vrijgegeven.