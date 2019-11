Carrosserie Vandenbussche geeft eerste spadesteek op Barco-site: “Nieuwe werkplaats wordt 6 keer groter” Bedrijf uit Gullegem open op nieuwe locatie tegen volgende zomer Joyce Mesdag

25 november 2019

16u37 0 Kuurne De eerste spadesteek is gegeven voor Carrosserie Vandenbussche op de oude Barco-site, langs de Noordlaan in Kuurne. Het bedrijf komt uit Gullegem, en vond langs de Noordlaan de ideale, nieuwe locatie. “Hier hebben we meer ruimte, zijn we beter bereikbaar en meer zichtbaar”, zegt Bram Vandenbussche, die de zaak uitbaat samen met zijn vader Rudi.

De voormalige Barco-site in bedrijvenpark Kortrijk Noord krijgt een nieuw leven als bedrijvensite KOBAR. Barco heeft een deel van het terrein behouden, en heeft daar nu een logistiek centrum. Op de rest van het terrein krijgen vijf kmo’s hun stek. Carrosserie Vandenbussche, een familiebedrijf uit Gullegem, is als eerste gestart met de grondwerken.

Grootvader Julien Vandenbussche startte het bedrijf in 1973. “Hij werkte in de Mercedesgarage, en begon met auto’s herstellen bij hem thuis in de Torrestraat na zijn uren”, zegt Bram Vandenbussche, die het bedrijf nu leidt, samen met zijn vader Rudi. “Hij kreeg steeds meer opdrachten, tot hij er na enkele jaren van kon leven. Zoon Rudi staat sinds 1986 aan het roer van de carrosseriezaak.”

Beter bereikbaar

Ook nu nog bevindt Carrosserie Vandenbussche zich op dezelfde plek in de Torrestraat. “Maar ons bedrijf barst echt wel uit haar voegen”, zegt Bram. “In totaal beschikken we over 600 vierkante meter. Het is enorm puzzelen en plannen geblazen om met onze acht mensen efficiënt te kunnen werken op die beperkte oppervlakte.” De zaakvoerders waren een kleine vijf jaar op zoek naar een nieuwe locatie waar ze konden uitbreiden. “De zoektocht was moeilijk”, zegt Deborrah Wullaert, echtgenote van Bram Vandenbussche. “We wilden graag een locatie die beter bereikbaar is, en we wilden ook dat ons bedrijf beter zichtbaar zou zijn. Het aanbod voor kmo-bedrijven is echter beperkt. Toen we dit perceel ontdekten, hebben we dan niet geaarzeld. Inderdaad, we moeten Gullegem achter ons laten, maar we krijgen er wel een hele goeie bereikbaarheid voor in ruil.”

Aangenamer werken

Het perceel dat de Vandenbussches aankochten is bijna 7.000 vierkante meter groot. Het gebouw zelf zal 3.750 vierkante meter innemen, zes keer de grootte van de huidige werkplaats. “Het wordt echt véél aangenamer werken”, zegt Bram. “Als we nu aan een wagen werken, moeten we hem van zone naar zone manoeuvreren, hier zullen we echt met een doorstroomsysteem kunnen werken. We betrekken onze mensen, die ook uitkijken naar onze verhuis, zo goed mogelijk bij ons nieuwe project. Ze mogen zelf aangeven wat voor hen echt een verbetering zou zijn en welke bruggen ze verkiezen.” De uitbreiding was een must voor Carrosserie Vandenbussche. “Wij voeren enkel carrossiewerken uit, herstellingen na ongevallen dus. Om die werken te mogen uitvoeren, moet je een officiële erkenning hebben. De voorwaarden worden echter steeds strenger en strenger, en we betwijfelen of we die op onze huidige locatie op lange termijn nog zouden krijgen. Hier zijn we klaar voor de toekomst.”

Stevige investering

De Vandenbussches hopen dat ze volgende zomer hun intrek kunnen nemen in het nieuwe bedrijf. “Uiteraard blijven we tot dan beschikbaar voor onze klanten op de huidige locatie.” Hoeveel geïnvesteerd wordt, daarover wijden ze niet te veel uit. “Laat ons zeggen dat het een stevige investering is voor een bedrijf van onze grootorde. Het is de bedoeling dat we hier héél lang blijven.”