Carl Vereecke neemt na 24 jaar afscheid van de politiek: ‘Of ik niet verbitterd ben? Daar is het leven te kort voor.’ Joyce Mesdag

14 juni 2019

18u30 0 Kuurne Zes jaar lang was hij schepen, twaalf jaar burgemeester en nog eens zes jaar gedeputeerde bij de provincie, maar Carl Vereecke (56) uit Kuurne hangt zijn politieke jas aan de haak. En zijn toga ook, trouwens. Hij start in augustus als Algemeen Directeur bij de gemeente Oostrozebeke. “Ik kies ervoor om niet verbitterd te zijn, daar is het leven te kort voor. Ik ben vooral heel dankbaar voor de dingen die ik al die jaren heb mogen doen.”

Carl Vereecke wilde bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in eerste instantie zijn mandaat als gedeputeerde verlengen. Van zijn partij kreeg hij echter enkel een troostplaats aangeboden op de lijst, en hij weigerde die. Hij richtte daarna al zijn pijlen op Kuurne, door als lijsttrekker van Nieuw Kuurne naar de verkiezingen te trekken. Zijn aantreden werd beloond met 1160 voorkeurstemmen, maar Nieuw Kuurne werd voor de tweede legislatuur op rij naar de oppositiebanken verbannen. Vereecke besloot daarop zijn zitje in de gemeenteraad niet op te nemen, zodat zijn zus en partijgenote Isabelle de Vereecke-eer hoog zou kunnen houden in de gemeenteraad.

“Ik heb vrij snel daarna beslist dat het over en uit was voor mij op politiek vlak”, zegt Vereecke. “Ik ben sowieso niet van plan om binnen een kleine zes jaar nog eens mee te doen aan de verkiezingen. Ten eerste zou ik mij te oud vinden om de politieke draad nog eens helemaal opnieuw op te nemen. Het is nu aan de jongere generatie om een carrière op te bouwen. Daarnaast voelde ik er me ook niet goed bij om de komende zes jaar nog mee te draaien binnen onze groep. Het zou te veel aanvoelen als ‘in de weg lopen’. Ze kunnen nog altijd bij mij terecht voor raad en hulp, maar ik laat het initiatief nu vooral aan de anderen.”

Toga over de haag

Vereecke wilde oorspronkelijk zijn toga opnieuw aantrekken, en zijn carrière als advocaat nieuw leven in blazen. “Maar ik merkte ook dat daar te veel veranderd is de voorbije jaren en ik me er niet meer zo thuis voel. Toen ik zag dat ze een nieuwe Algemeen Directeur zochten voor Oostrozebeke, heb ik me kandidaat gesteld. Het was eerder aftastend in het begin, maar tijdens de selectieprocedure is mijn motivatie geleidelijk aan gegroeid. Ik heb enorm veel zin in die nieuwe uitdaging.”

Zijn start bij Oostrozebeke betekent nu écht wel een afscheid uit de politiek. Hij had het zelf nog anders gewild, vlak voor de verkiezingen in oktober. “Maar ik ben niét verbitterd. Daar is het leven te kort voor. “ Met huidige burgemeester Francis Benoit, die Vereecke met behulp van een anticoalitie onttroonde als burgemeester, kan Vereecke intussen weer door één deur. “Ik kan geen slecht woord zeggen over de manier dat hij heeft mee bestuurd, die zes jaar dat ik burgemeester was en Francis schepen. Ben ik boos geweest om het feit dat onze schriftelijke overeenkomst om samen verder te gaan na 2012, met de voeten is getreden? Uiteraard. Maar ik heb er mij over gezet. Ik ben lang niet de enige binnen de politiek die dit is overkomen. Ik kan blij zijn als het huidige bestuur iets verwezenlijkt voor Kuurne. Er is géén afgunst. Ik ben vooral heel dankbaar voor de dingen die ik al die jaren heb mogen doen.”

En dat zijn heel wat projecten. “De ontwikkeling van de Groene Long is daar alvast één van. De eerste stappen daarvoor zijn nog voor mijn tijd gezet, maar wij hebben de Groene Long kunnen voltooien. Ook op de vernieuwing van het Marktplein ben ik fier, de realisatie van het politiegebouw in het centrum, en de start van het Sociaal Huis. Het bufferbekken in de Noordlaan tot slot is één van de belangrijkste projecten waar ik een stevige hand in heb gehad. We hebben er lang voor moeten ijveren, maar met de komst van dit bufferbekken was de wateroverlast in verschillende straten in Kuurne in één klap opgelost. Of de bewoners van die straten nog beseffen dat ze dankzij mij van veel waterellende bespaard zijn? Ik weet het niet. En eigenlijk doet dat er niet doe. Ik heb gedaan wat ik moest doen op het moment dat ik het kon. Krijg ik daar nu nog een dankjewel voor, dan is dat mooi meegenomen, maar erkenning is niet iets waar ik absoluut op zit te wachten.”

Kuurne Politiek, hard? Neen.

Vereecke blikt ook tevreden terug naar de 6 jaar dat hij gedeputeerde was. “De investeringen die we gedaan hebben om de Gavers op te waarderen, de duiktank in Zwevegem, het zwembad in Brugge, de hoeve van het PTI,… het zijn allemaal projecten waar ik een fierheid bij voel dat ik eraan heb mogen meewerken. Er waren ook enkele minder ‘visuele’ projecten. Dankzij steun van de provincie bij energiebesparende maatregelen die in 17 zwembaden in de provincie werden uitgevoerd, wordt er jaarlijks 80 ton CO2 minder uitgestoten. Dankzij onze personeelsherstructureringen konden we het aantal personeelsleden aanzienlijk terugschroeven, en dat in nauw overleg met de vakbonden en zonder echt te veel te vragen van het personeel. Dat scheelt ook jaarlijks 3,5 miljoen euro aan uitgaven.”

“Ze zeggen ‘politiek is hard’. Maar geloof dat maar niet. Politiek op zich is niet hard. Als je meedoet aan verkiezingen, en de kiezer wil je niet, dan is dat zo. Dat is gemakkelijk te aanvaarden. Politiek is volgens mij vooral hard binnen je eigen partij.” Vereecke verwijst daarmee naar het feit dat hij van de partij geen verkiesbare plaats kreeg op de provincielijst, ook al was hij op dat moment uittredend gedeputeerde. “Wat mij is overkomen, dat was niet proper. Ik zou daar inderdaad ook verbitterd kunnen over zijn, maar ik kies er ook in dit geval voor om dat niet te zijn. Mijn vrouw zegt soms dat ik te braaf ben voor politiek. Misschien heeft ze gelijk.”