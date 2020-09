Carine zet lingeriezaak Lynn verder: ‘Ook voor bh’s op maat kunnen dames hier terecht’ Joyce Mesdag

30 september 2020

20u30 0 Kuurne Carine Meersschaert (54) is de nieuwe zaakvoerster van lingeriezaak Lynn in Kuurne. Ze heeft de zaak overgenomen van Marilyn Castelein, die na een carrière van 40 jaar enkele maanden geleden met pensioen ging.

Carine werkte zelf jarenlang mee in de zaak van Lynn. “Het heeft even geduurd voor we onderling overeen kwamen over een overnameprijs, maar het is uiteindelijk toch gelukt.”

De vaste klanten van Lynn zullen blij zijn dat Carine hun favoriete winkel verder zet. Marilyn en Carine maakten immers ook beha’s op maat, waardoor alle vrouwen, ook zij met een ‘moeilijkere maat’, bij hen geholpen werden. “Ik krijg heel veel reacties binnen van klanten die enorm blij zijn dat ze hier nog verder terecht kunnen. Ik ben zelf ook heel blij dat ik de zaak kan verder zetten. Ik zit al 25 jaar in de lingerie, en het voelt voor mij alsof ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken.”