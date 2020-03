Burgemeester vertelt verhaaltje over Cor en Ona: ‘Op begrijpelijke manier tegen kinderen communiceren over corona’ Joyce Mesdag

23 maart 2020

16u48 0 Kuurne Burgemeester Francis Benoit uit Kuurne ontpopt zich tot een verhaaltjesverteller. Om het coronavirus op een begrijpelijke manier uit te leggen, schreef hij een verhaal over Cor en Ona. Hij plaatste een filmpje online waarin hij het verhaal voorleest.

“Ik ben niet alleen burgemeester van volwassenen, ook van kinderen”, vertelt hij. “Het leek me een leuk idee om hen over het coronavirus te vertellen aan de hand van een kinderverhaaltje. Ik kreeg daar hele leuke reacties op, dus komt er volgend weekend een vervolg. En een illustratrice is op dit moment twee Cor- en Ona-figuurtjes aan het ontwerpen.” Het filmpje zie je hier.