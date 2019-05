Burgemeester van Kuurne springt in als bijzitter: “Zolang je niet zelf kandidaat bent voor verkiezingen, perfect legaal” Joyce Mesdag

26 mei 2019

12u10 0 Kuurne Burgemeester Francis Benoit (CD&V) treedt vandaag zelf op als bijzitter in het stembureau in Kubox Kuurne. Hij is een van de zes politici die zich vrijwillig kandidaat stelden om bij te zitten, om op die manier enkele ouders te vervangen die moesten helpen op een schoolfeest.

“Bij toeval waren er verschillende leden van dezelfde ouderraad van de Pienterschool uitgeloot om te gaan bijzitten in een van de 15 stembureaus in Kuurne”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Maar vandaag heeft de school schoolfeest, en het zag ernaar uit dat dat feest - met eetfestijn over de middag - niet zou kunnen doorgaan omdat ze helpende handen te kort kwamen. We hebben ons oor even te luister gelegd binnen onze meerderheidspartijen, en we hebben meteen een aantal vrijwilligers gevonden die hun plaats wilden innemen.”

Dat is wettelijk mogelijk. Wie moet gaan bijzitten of tellen, kan een vervanger afvaardigen. Politici kunnen ook bijzitten en tellen, op voorwaarde dat ze zelf niet deelnemen aan de verkiezingen. Francis Benoit staat aan de ingang van het stembureau, om de kiezers te verwelkomen en hen naar de 4 bijzitters te sturen die een paspoort vragen in ruil voor de stembrieven.